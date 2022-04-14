Glide Finance (GLIDE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Glide Finance (GLIDE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Glide Finance (GLIDE) Information Glide Finance is a Decentralized Exchange / Automated Market Maker, Yield Farming, and Staking platform running on the Elastos Smart Chain (ESC) that aims to accelerate adoption of the Elastos ecosystem by acting as a source of liquidity for users and the projects built on it. We're invested in building a strong foundation with our GLIDE token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, and more features down the line. Officiel hjemmeside: https://glidefinance.io/swap Køb GLIDE nu!

Glide Finance (GLIDE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Glide Finance (GLIDE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 269.13K $ 269.13K $ 269.13K Alle tiders Høj: $ 0.259946 $ 0.259946 $ 0.259946 Alle tiders Lav: $ 0.00498113 $ 0.00498113 $ 0.00498113 Nuværende pris: $ 0.00538023 $ 0.00538023 $ 0.00538023 Få mere at vide om Glide Finance (GLIDE) pris

Glide Finance (GLIDE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Glide Finance (GLIDE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLIDE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLIDE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLIDE's tokenomics, kan du udforske GLIDE tokens live-pris!

GLIDE Prisprediktion Vil du vide, hvor GLIDE måske er på vej hen? Vores GLIDE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GLIDE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!