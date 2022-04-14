Gleec Coin (GLEEC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gleec Coin (GLEEC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gleec Coin (GLEEC) Information Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services. Officiel hjemmeside: https://gleec.com Køb GLEEC nu!

Gleec Coin (GLEEC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gleec Coin (GLEEC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Samlet udbud $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Cirkulerende forsyning $ 186.76M $ 186.76M $ 186.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Alle tiders Høj: $ 12.48 $ 12.48 $ 12.48 Alle tiders Lav: $ 0.00042756 $ 0.00042756 $ 0.00042756 Nuværende pris: $ 0.00650341 $ 0.00650341 $ 0.00650341 Få mere at vide om Gleec Coin (GLEEC) pris

Gleec Coin (GLEEC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gleec Coin (GLEEC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLEEC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLEEC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLEEC's tokenomics, kan du udforske GLEEC tokens live-pris!

GLEEC Prisprediktion Vil du vide, hvor GLEEC måske er på vej hen? Vores GLEEC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GLEEC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!