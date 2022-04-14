GIVER (GIVER) Tokenomics Få vigtig indsigt i GIVER (GIVER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GIVER (GIVER) Information GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game. Officiel hjemmeside: https://www.giverxrp.com/ Hvidbog: https://www.giverxrp.com/whitepaper Køb GIVER nu!

GIVER (GIVER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GIVER (GIVER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.22K $ 42.22K $ 42.22K Samlet udbud $ 70.05M $ 70.05M $ 70.05M Cirkulerende forsyning $ 70.05M $ 70.05M $ 70.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.22K $ 42.22K $ 42.22K Alle tiders Høj: $ 0.0203763 $ 0.0203763 $ 0.0203763 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00060266 $ 0.00060266 $ 0.00060266 Få mere at vide om GIVER (GIVER) pris

GIVER (GIVER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GIVER (GIVER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GIVER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GIVER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GIVER's tokenomics, kan du udforske GIVER tokens live-pris!

GIVER Prisprediktion Vil du vide, hvor GIVER måske er på vej hen? Vores GIVER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GIVER Tokens prisprediktion nu!

