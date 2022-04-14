Ginza Network (GINZA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ginza Network (GINZA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ginza Network (GINZA) Information Ginza Network is an NFT issuance platform supported by (Gene International IT & AI Limited) and built on BSC (Binance Smart Chain). In Ginza Network, users can deploy and issue NFTs with one click without and code. Ginza Network also joined the current innovative DeFi concept in the blockchain. Users can experience liquid mining, staking and other functions in the Ginza Network project. For the NFT+DeFi gameplay, the team will develop functions such as NFT mortgage lending and NFT casting decomposition to improve the liquidity of NFT within the ecosystem. Ginza Network will adopt the Layer 2 solution. Through cross-chain technology, it will connect multiple blockchains such as Ethereum and Polkadot in the future. Ginza Network will enable blockchain projects to acquire users and develop more diversified NFT applications. Officiel hjemmeside: https://ginza.tech/ Køb GINZA nu!

Ginza Network (GINZA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ginza Network (GINZA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 660.63M $ 660.63M $ 660.63M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 355.76K $ 355.76K $ 355.76K Alle tiders Høj: $ 2.59 $ 2.59 $ 2.59 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00053813 $ 0.00053813 $ 0.00053813 Få mere at vide om Ginza Network (GINZA) pris

Ginza Network (GINZA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ginza Network (GINZA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GINZA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GINZA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GINZA's tokenomics, kan du udforske GINZA tokens live-pris!

