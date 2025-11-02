Ging Gong Kaew (GGK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00224676$ 0.00224676 $ 0.00224676 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.89% Prisændring (1D) -3.09% Prisændring (7D) -43.02% Prisændring (7D) -43.02%

Ging Gong Kaew (GGK) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GGK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GGKs højeste pris nogensinde er $ 0.00224676, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GGK har ændret sig med -0.89% i løbet af den sidste time, -3.09% i løbet af 24 timer og -43.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ging Gong Kaew (GGK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 67.93K$ 67.93K $ 67.93K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 67.93K$ 67.93K $ 67.93K Cirkulationsforsyning 999.84M 999.84M 999.84M Samlet Udbud 999,842,322.433915 999,842,322.433915 999,842,322.433915

Den nuværende markedsværdi på Ging Gong Kaew er $ 67.93K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GGK er 999.84M, med et samlet udbud på 999842322.433915. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 67.93K.