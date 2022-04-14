GIGAICHAD ($GIGAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i GIGAICHAD ($GIGAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GIGAICHAD ($GIGAI) Information GIGAI is the prototype for the next generation of 3D AI Agents. Our goal is to inspire other devs to go beyond text, and bring their agents to life. We don’t want to create another AI launchpad, we want to focus only on the 3D video generation aspect, and allow other agents to use the tech we are building for GIGAI. By the end of 2025, we think more than 50% of agents on Solana will have a 3D avatars, and our goal at MOD3LS is to facilitate that upgrade. Officiel hjemmeside: https://gigai.mod3ls.com/ Køb $GIGAI nu!

GIGAICHAD ($GIGAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GIGAICHAD ($GIGAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.59K $ 67.59K $ 67.59K Samlet udbud $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Cirkulerende forsyning $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 67.59K $ 67.59K $ 67.59K Alle tiders Høj: $ 0.00179465 $ 0.00179465 $ 0.00179465 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GIGAICHAD ($GIGAI) pris

GIGAICHAD ($GIGAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GIGAICHAD ($GIGAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $GIGAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $GIGAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $GIGAI's tokenomics, kan du udforske $GIGAI tokens live-pris!

