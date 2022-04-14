GIGABRAIN (GIGA🧠) Tokenomics Få vigtig indsigt i GIGABRAIN (GIGA🧠), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GIGABRAIN (GIGA🧠) Information Outsmart AI, Win Crypto Rewards. Create unbreakable AI agents or challenge existing ones. Set up prize pools and watch others attempt to break your agent's defenses, or try breaking other creators' agents to claim their rewards. Successfully convince an agent to release its funds and claim the prize pool. Turn prompt engineering into a competitive game. Each attempt requires more skill as fees increase exponentially. Create puzzles that stand the test or solve them to earn rewards. Test your skills at GigaBrain.so 🧠 Officiel hjemmeside: https://www.gigabrain.so Køb GIGA🧠 nu!

GIGABRAIN (GIGA🧠) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GIGABRAIN (GIGA🧠), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.48K $ 26.48K $ 26.48K Samlet udbud $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M Cirkulerende forsyning $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.48K $ 26.48K $ 26.48K Alle tiders Høj: $ 0.006432 $ 0.006432 $ 0.006432 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GIGABRAIN (GIGA🧠) pris

GIGABRAIN (GIGA🧠) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GIGABRAIN (GIGA🧠) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GIGA🧠 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GIGA🧠 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GIGA🧠's tokenomics, kan du udforske GIGA🧠 tokens live-pris!

GIGA🧠 Prisprediktion Vil du vide, hvor GIGA🧠 måske er på vej hen? Vores GIGA🧠 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GIGA🧠 Tokens prisprediktion nu!

