Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gigabrain by virtuals (BRAIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Information Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters Officiel hjemmeside: https://gigabrain.gg/ Hvidbog: https://gigabrain.gg/token Køb BRAIN nu!

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gigabrain by virtuals (BRAIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M Alle tiders Høj: $ 0.01611427 $ 0.01611427 $ 0.01611427 Alle tiders Lav: $ 0.00115011 $ 0.00115011 $ 0.00115011 Nuværende pris: $ 0.00858269 $ 0.00858269 $ 0.00858269 Få mere at vide om Gigabrain by virtuals (BRAIN) pris

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gigabrain by virtuals (BRAIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRAIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRAIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRAIN's tokenomics, kan du udforske BRAIN tokens live-pris!

BRAIN Prisprediktion Vil du vide, hvor BRAIN måske er på vej hen? Vores BRAIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BRAIN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!