Giga Stacy (STACY) Tokenomics
Giga Stacy (STACY) Information
Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain.
STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto.
Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap.
Giga Stacy (STACY) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Giga Stacy (STACY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Giga Stacy (STACY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Giga Stacy (STACY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal STACY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange STACY tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår STACY's tokenomics, kan du udforske STACY tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.