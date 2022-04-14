Giga Stacy (STACY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Giga Stacy (STACY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Giga Stacy (STACY) Information Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap. Officiel hjemmeside: https://gigastacycto.com Køb STACY nu!

Giga Stacy (STACY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Giga Stacy (STACY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 59.61K $ 59.61K $ 59.61K Samlet udbud $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Cirkulerende forsyning $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.61K $ 59.61K $ 59.61K Alle tiders Høj: $ 0.00192995 $ 0.00192995 $ 0.00192995 Alle tiders Lav: $ 0.00002246 $ 0.00002246 $ 0.00002246 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Giga Stacy (STACY) pris

Giga Stacy (STACY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Giga Stacy (STACY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STACY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STACY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STACY's tokenomics, kan du udforske STACY tokens live-pris!

