Giga POTUS (POTUS) Information Giga POTUS is a community-driven meme token that draws humorous inspiration from presidential themes. It aims to offer an entertaining digital asset experience with references to “executive gains,” patriotic imagery, and light-hearted “presidential” branding. The token does not claim any official affiliation with real-world political figures or entities. Its primary goal is to unify enthusiastic holders under a comedic yet cohesive brand that underscores community strength and camaraderie in the crypto space, providing a fun environment where supporters can enjoy themed games, memes, and interactive engagements while celebrating the project’s satirical take on “presidential” power. Officiel hjemmeside: https://gigapotus.com/ Køb POTUS nu!

Giga POTUS (POTUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Giga POTUS (POTUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.79K $ 29.79K $ 29.79K Samlet udbud $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Cirkulerende forsyning $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.79K $ 29.79K $ 29.79K Alle tiders Høj: $ 0.00232126 $ 0.00232126 $ 0.00232126 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Giga POTUS (POTUS) pris

Giga POTUS (POTUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Giga POTUS (POTUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POTUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POTUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POTUS's tokenomics, kan du udforske POTUS tokens live-pris!

