Gifts Strategy (GIFTSTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00269594 $ 0.00269594 $ 0.00269594 24H lav $ 0.00308973 $ 0.00308973 $ 0.00308973 24H høj 24H lav $ 0.00269594$ 0.00269594 $ 0.00269594 24H høj $ 0.00308973$ 0.00308973 $ 0.00308973 All Time High $ 0.00692033$ 0.00692033 $ 0.00692033 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.25% Prisændring (1D) +1.44% Prisændring (7D) +10.20% Prisændring (7D) +10.20%

Gifts Strategy (GIFTSTR) realtidsprisen er $0.00286438. I løbet af de sidste 24 timer har GIFTSTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00269594 og et højdepunkt på $ 0.00308973, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GIFTSTRs højeste pris nogensinde er $ 0.00692033, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GIFTSTR har ændret sig med -0.25% i løbet af den sidste time, +1.44% i løbet af 24 timer og +10.20% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gifts Strategy (GIFTSTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 262.20K$ 262.20K $ 262.20K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 276.74K$ 276.74K $ 276.74K Cirkulationsforsyning 91.54M 91.54M 91.54M Samlet Udbud 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

Den nuværende markedsværdi på Gifts Strategy er $ 262.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GIFTSTR er 91.54M, med et samlet udbud på 96613869.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 276.74K.