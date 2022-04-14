Giddy (GIDDY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Giddy (GIDDY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Giddy (GIDDY) Information Giddy’s mission is to democratize access to DeFi for all. DeFi in its current state is inaccessible to most people due to the complexities and risks with the current set of tools and practices. Most people, even current crypto holders, have a hard time securing their private keys, on and off-ramping fiat, and interacting with smart contracts. The Giddy token is the first step to solving this problem. With the EIP we’re developing, the Giddy token standard will allow smart contracts to communicate with compliant tokens in a way that encodes contract approval data into a meta-transaction, which removes the need for standalone, infinite contract approval, and also remediates the smart contract race condition described in SWC-114 (https://swcregistry.io/docs/SWC-114) Giddy is also developing a non-custodial wallet that will provide multi-identity decentralized private security, direct fiat on and off-ramps, and one-tap smart contract staking. With our technological advances and powerful software, Giddy is going to provide the first user experience easy, safe, and fast enough for everyone to use. Officiel hjemmeside: https://giddy.co/ Køb GIDDY nu!

Giddy (GIDDY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Giddy (GIDDY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 148.03K $ 148.03K $ 148.03K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 148.03K $ 148.03K $ 148.03K Alle tiders Høj: $ 0.346671 $ 0.346671 $ 0.346671 Alle tiders Lav: $ 0.00010811 $ 0.00010811 $ 0.00010811 Nuværende pris: $ 0.00014791 $ 0.00014791 $ 0.00014791 Få mere at vide om Giddy (GIDDY) pris

Giddy (GIDDY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Giddy (GIDDY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GIDDY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GIDDY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GIDDY's tokenomics, kan du udforske GIDDY tokens live-pris!

GIDDY Prisprediktion Vil du vide, hvor GIDDY måske er på vej hen? Vores GIDDY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GIDDY Tokens prisprediktion nu!

