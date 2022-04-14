GIC Sports Network (GIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i GIC Sports Network (GIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GIC Sports Network (GIC) Information The GIC Sports Network (GIC) is an innovative platform leveraging blockchain technology to bridge the gap between the sports world and the digital space. Designed for athletes, fans, and investors, GIC offers various tools to facilitate direct engagement and investment in sports assets, from athlete tokens to exclusive NFTs. Our comprehensive ecosystem introduces new ways to engage with and fund the sports industry, driving digital transformation within sports. Officiel hjemmeside: https://gicsports.io/ Hvidbog: https://whitepaper.gicsports.io/ Køb GIC nu!

GIC Sports Network (GIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GIC Sports Network (GIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.85K $ 9.85K $ 9.85K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 81.46M $ 81.46M $ 81.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.09K $ 12.09K $ 12.09K Alle tiders Høj: $ 0.00704513 $ 0.00704513 $ 0.00704513 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012087 $ 0.00012087 $ 0.00012087 Få mere at vide om GIC Sports Network (GIC) pris

GIC Sports Network (GIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GIC Sports Network (GIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GIC's tokenomics, kan du udforske GIC tokens live-pris!

