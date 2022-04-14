Gia by DexFi (GIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gia by DexFi (GIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gia by DexFi (GIA) Information Gia is an advanced AI agent swarm builder that allows users to create, manage, and deploy collaborative or independent AI agents to automate tasks and streamline workflows. With a built-in marketplace, users will be able to purchase plugins to enhance their agents' capabilities or list their own creations for others to use. Additionally, Gia supports Decentralized AI (DeFAI) tasks and features an Investment DAO, enabling users to tap into decentralized resources and collaborate on collective investment decisions. Gia offers a comprehensive platform for building, optimizing, and scaling AI agents while participating in decentralized, community-driven initiatives. Officiel hjemmeside: https://dexfi.ai

Gia by DexFi (GIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gia by DexFi (GIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 358.65K $ 358.65K $ 358.65K Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 358.65K $ 358.65K $ 358.65K Alle tiders Høj: $ 0.00000949 $ 0.00000949 $ 0.00000949 Alle tiders Lav: $ 0.00000122 $ 0.00000122 $ 0.00000122 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Gia by DexFi (GIA) pris

Gia by DexFi (GIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gia by DexFi (GIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GIA's tokenomics, kan du udforske GIA tokens live-pris!

GIA Prisprediktion Vil du vide, hvor GIA måske er på vej hen? Vores GIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

