GHOG (GHOG) Information GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem Officiel hjemmeside: https://www.handofgod.app/

GHOG (GHOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GHOG (GHOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.84K $ 32.84K $ 32.84K Samlet udbud $ 62.22K $ 62.22K $ 62.22K Cirkulerende forsyning $ 23.15K $ 23.15K $ 23.15K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 88.27K $ 88.27K $ 88.27K Alle tiders Høj: $ 52.76 $ 52.76 $ 52.76 Alle tiders Lav: $ 0.957138 $ 0.957138 $ 0.957138 Nuværende pris: $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 Få mere at vide om GHOG (GHOG) pris

GHOG (GHOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GHOG (GHOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GHOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GHOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GHOG's tokenomics, kan du udforske GHOG tokens live-pris!

GHOG Prisprediktion Vil du vide, hvor GHOG måske er på vej hen? Vores GHOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GHOG Tokens prisprediktion nu!

