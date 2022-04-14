Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ghibli Mubarak (GMUBARAK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Information GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture. Officiel hjemmeside: https://gmubarak.com/ Hvidbog: https://gmubarak.gitbook.io/gmubarak Køb GMUBARAK nu!

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ghibli Mubarak (GMUBARAK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 82.51K $ 82.51K $ 82.51K Samlet udbud $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T Cirkulerende forsyning $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 82.51K $ 82.51K $ 82.51K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ghibli Mubarak (GMUBARAK) pris

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ghibli Mubarak (GMUBARAK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GMUBARAK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GMUBARAK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GMUBARAK's tokenomics, kan du udforske GMUBARAK tokens live-pris!

GMUBARAK Prisprediktion Vil du vide, hvor GMUBARAK måske er på vej hen? Vores GMUBARAK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GMUBARAK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!