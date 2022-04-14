ghibli michi (GMICHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i ghibli michi (GMICHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ghibli michi (GMICHI) Information Ghibli Michi was born from a vision to create a cryptocurrency that combines cuteness with real utility. Our mascot, a lovable cat with big dreams, represents our community's spirit - playful, curious, and determined to make a positive impact in the crypto world. Unlike other meme coins, Ghibli Michi is built on strong fundamentals with a focus on community governance, transparency, and long-term growth. We believe in creating a safe environment for investors with zero tax and 100% burned liquidity. Officiel hjemmeside: https://ghiblmichi.xyz/ Køb GMICHI nu!

ghibli michi (GMICHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ghibli michi (GMICHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.40K Samlet udbud $ 999.41M Cirkulerende forsyning $ 999.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.40K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0 Få mere at vide om ghibli michi (GMICHI) pris

ghibli michi (GMICHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ghibli michi (GMICHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GMICHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GMICHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GMICHI's tokenomics, kan du udforske GMICHI tokens live-pris!

GMICHI Prisprediktion Vil du vide, hvor GMICHI måske er på vej hen? Vores GMICHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

