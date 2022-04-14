Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ghibli Kapibala (KAPIBALA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Information Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds. Officiel hjemmeside: https://ghibli-kapibala.fun/ Køb KAPIBALA nu!

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ghibli Kapibala (KAPIBALA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.19K $ 11.19K $ 11.19K Samlet udbud $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Cirkulerende forsyning $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.19K $ 11.19K $ 11.19K Alle tiders Høj: $ 0.01480693 $ 0.01480693 $ 0.01480693 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ghibli Kapibala (KAPIBALA) pris

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ghibli Kapibala (KAPIBALA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAPIBALA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAPIBALA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAPIBALA's tokenomics, kan du udforske KAPIBALA tokens live-pris!

KAPIBALA Prisprediktion Vil du vide, hvor KAPIBALA måske er på vej hen? Vores KAPIBALA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KAPIBALA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!