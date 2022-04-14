Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ghibli Elon (GHIBLI ELON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Information Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure. Officiel hjemmeside: https://linktr.ee/Ghibli_ElonMusk Køb GHIBLI ELON nu!

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ghibli Elon (GHIBLI ELON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.19K $ 6.19K $ 6.19K Samlet udbud $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Cirkulerende forsyning $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.19K $ 6.19K $ 6.19K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ghibli Elon (GHIBLI ELON) pris

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ghibli Elon (GHIBLI ELON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GHIBLI ELON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GHIBLI ELON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GHIBLI ELON's tokenomics, kan du udforske GHIBLI ELON tokens live-pris!

