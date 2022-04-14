GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) Information $Ghiblichad is a community owned and driven memecoin that combines the cultural references of Studio Ghibli and the internet phenomenon of the "Giga Chad" meme. The coin serves as a fun and lighthearted token for the meme community, with a focus on building a vibrant, engaged community of enthusiasts. It leverages humor and pop culture to drive its appeal.The primary purpose is to foster meme-driven engagement while creating a space for meme lovers to interact and engage with the brand. Officiel hjemmeside: https://ghiblichad.com/wp/ Køb GHIBLICHAD nu!

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.82K $ 6.82K $ 6.82K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.82K $ 6.82K $ 6.82K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) pris

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GHIBLICHAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GHIBLICHAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GHIBLICHAD's tokenomics, kan du udforske GHIBLICHAD tokens live-pris!

GHIBLICHAD Prisprediktion Vil du vide, hvor GHIBLICHAD måske er på vej hen? Vores GHIBLICHAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GHIBLICHAD Tokens prisprediktion nu!

