ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Information The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization. Officiel hjemmeside: https://warpcast.com/mk/0xb900eb09 Køb GHFFB47YII2RTEEYY10OP nu!

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 228.38K $ 228.38K $ 228.38K Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 228.38K $ 228.38K $ 228.38K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) pris

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GHFFB47YII2RTEEYY10OP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GHFFB47YII2RTEEYY10OP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GHFFB47YII2RTEEYY10OP's tokenomics, kan du udforske GHFFB47YII2RTEEYY10OP tokens live-pris!

