Geyser (GYSR) Information What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor. Officiel hjemmeside: https://gysr.io Køb GYSR nu!

Geyser (GYSR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Geyser (GYSR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 442.64K $ 442.64K $ 442.64K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 9.73M $ 9.73M $ 9.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 454.90K $ 454.90K $ 454.90K Alle tiders Høj: $ 3,136.29 $ 3,136.29 $ 3,136.29 Alle tiders Lav: $ 0.01730428 $ 0.01730428 $ 0.01730428 Nuværende pris: $ 0.04549861 $ 0.04549861 $ 0.04549861 Få mere at vide om Geyser (GYSR) pris

Geyser (GYSR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Geyser (GYSR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GYSR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GYSR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GYSR's tokenomics, kan du udforske GYSR tokens live-pris!

GYSR Prisprediktion Vil du vide, hvor GYSR måske er på vej hen? Vores GYSR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GYSR Tokens prisprediktion nu!

