Get Rich or Die Trying (GRODT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00223678 $ 0.00223678 $ 0.00223678 24H lav $ 0.00243171 $ 0.00243171 $ 0.00243171 24H høj 24H lav $ 0.00223678$ 0.00223678 $ 0.00223678 24H høj $ 0.00243171$ 0.00243171 $ 0.00243171 All Time High $ 0.00588249$ 0.00588249 $ 0.00588249 Laveste pris $ 0.00183633$ 0.00183633 $ 0.00183633 Prisændring (1H) +1.70% Prisændring (1D) -0.82% Prisændring (7D) -5.37% Prisændring (7D) -5.37%

Get Rich or Die Trying (GRODT) realtidsprisen er $0.00230931. I løbet af de sidste 24 timer har GRODT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00223678 og et højdepunkt på $ 0.00243171, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GRODTs højeste pris nogensinde er $ 0.00588249, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00183633.

Når det gælder kortsigtet performance, GRODT har ændret sig med +1.70% i løbet af den sidste time, -0.82% i løbet af 24 timer og -5.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

Den nuværende markedsværdi på Get Rich or Die Trying er $ 2.27M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GRODT er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999998.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.27M.