Den direkte Get Rich or Die Trying pris i dag er 0.00230931 USD. Følg med i realtid GRODT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GRODT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Get Rich or Die Trying Pris (GRODT)

1 GRODT til USD direkte pris:

$0.00230931
$0.00230931$0.00230931
-0.80%1D
Get Rich or Die Trying (GRODT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:41:06 (UTC+8)

Get Rich or Die Trying (GRODT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00223678
$ 0.00223678$ 0.00223678
24H lav
$ 0.00243171
$ 0.00243171$ 0.00243171
24H høj

$ 0.00223678
$ 0.00223678$ 0.00223678

$ 0.00243171
$ 0.00243171$ 0.00243171

$ 0.00588249
$ 0.00588249$ 0.00588249

$ 0.00183633
$ 0.00183633$ 0.00183633

+1.70%

-0.82%

-5.37%

-5.37%

Get Rich or Die Trying (GRODT) realtidsprisen er $0.00230931. I løbet af de sidste 24 timer har GRODT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00223678 og et højdepunkt på $ 0.00243171, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GRODTs højeste pris nogensinde er $ 0.00588249, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00183633.

Når det gælder kortsigtet performance, GRODT har ændret sig med +1.70% i løbet af den sidste time, -0.82% i løbet af 24 timer og -5.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Markedsinformation

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,998.0
999,999,998.0 999,999,998.0

Den nuværende markedsværdi på Get Rich or Die Trying er $ 2.27M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GRODT er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999998.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.27M.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Get Rich or Die Trying til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Get Rich or Die Trying til USD $ -0.0010473780.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Get Rich or Die Trying til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Get Rich or Die Trying til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.82%
30 dage$ -0.0010473780-45.35%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Get Rich or Die Trying (GRODT)

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Get Rich or Die Trying (GRODT) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Get Rich or Die Trying Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Get Rich or Die Trying (GRODT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Get Rich or Die Trying (GRODT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Get Rich or Die Trying.

Tjek Get Rich or Die Trying prisprediktion nu!

GRODT til lokale valutaer

Get Rich or Die Trying (GRODT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Get Rich or Die Trying (GRODT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GRODT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Get Rich or Die Trying (GRODT)

Hvor meget er Get Rich or Die Trying (GRODT) værd i dag?
Den direkte GRODT pris i USD er 0.00230931 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GRODT til USD pris?
Den aktuelle pris på GRODTtil USD er $ 0.00230931. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Get Rich or Die Trying?
Markedsværdien for GRODT er $ 2.27M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GRODT?
Den cirkulerende forsyning af GRODT er 1000.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GRODT?
GRODT opnåede en ATH-pris på 0.00588249 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GRODT?
GRODT så en ATL-pris på 0.00183633 USD.
Hvad er handelsvolumen for GRODT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GRODT er -- USD.
Bliver GRODT højere i år?
GRODT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GRODT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Get Rich or Die Trying (GRODT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

