GertrudeDataPig (GDP) Information DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user’s investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. By aggregating anonymized data from its user base – including investment preferences, portfolio compositions, and trading behaviors – DataPig is able to offer insights into market trends and investor sentiment. DataPig is intended to make every trader’s smart trading decisions into their assets, and make users benefit from their own data. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips. Officiel hjemmeside: https://datapig.xyz/ Hvidbog: https://www.vana.org/posts/datapig Køb GDP nu!

GertrudeDataPig (GDP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GertrudeDataPig (GDP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 221.61K $ 221.61K $ 221.61K Samlet udbud $ 691.17M $ 691.17M $ 691.17M Cirkulerende forsyning $ 691.17M $ 691.17M $ 691.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 221.61K $ 221.61K $ 221.61K Alle tiders Høj: $ 0.01503385 $ 0.01503385 $ 0.01503385 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00032049 $ 0.00032049 $ 0.00032049 Få mere at vide om GertrudeDataPig (GDP) pris

GertrudeDataPig (GDP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GertrudeDataPig (GDP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GDP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GDP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GDP's tokenomics, kan du udforske GDP tokens live-pris!

GDP Prisprediktion Vil du vide, hvor GDP måske er på vej hen? Vores GDP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GDP Tokens prisprediktion nu!

