Germinal (GERM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.51% Prisændring (1D) -0.29% Prisændring (7D) +14.66% Prisændring (7D) +14.66%

Germinal (GERM) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GERM handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GERMs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GERM har ændret sig med +0.51% i løbet af den sidste time, -0.29% i løbet af 24 timer og +14.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Germinal (GERM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Cirkulationsforsyning 999.02M 999.02M 999.02M Samlet Udbud 999,024,561.260988 999,024,561.260988 999,024,561.260988

Den nuværende markedsværdi på Germinal er $ 8.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GERM er 999.02M, med et samlet udbud på 999024561.260988. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.51K.