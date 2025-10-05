Den direkte Germinal pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid GERM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GERM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Germinal pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid GERM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GERM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Germinal Logo

Germinal Pris (GERM)

Ikke noteret

1 GERM til USD direkte pris:

--
----
-0.20%1D
mexc
USD
Germinal (GERM) Live prisdiagram
Germinal (GERM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

-0.29%

+14.66%

+14.66%

Germinal (GERM) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GERM handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GERMs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GERM har ændret sig med +0.51% i løbet af den sidste time, -0.29% i løbet af 24 timer og +14.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Germinal (GERM) Markedsinformation

$ 8.51K
$ 8.51K$ 8.51K

--
----

$ 8.51K
$ 8.51K$ 8.51K

999.02M
999.02M 999.02M

999,024,561.260988
999,024,561.260988 999,024,561.260988

Den nuværende markedsværdi på Germinal er $ 8.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GERM er 999.02M, med et samlet udbud på 999024561.260988. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.51K.

Germinal (GERM) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Germinal til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Germinal til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Germinal til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Germinal til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.29%
30 dage$ 0+5.03%
60 dage$ 0+13.82%
90 dage$ 0--

Hvad er Germinal (GERM)

The Gorbagana Germinal.

  • Official Solana CLI

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Germinal (GERM) Ressource

Officiel hjemmeside

Germinal Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Germinal (GERM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Germinal (GERM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Germinal.

Tjek Germinal prisprediktion nu!

GERM til lokale valutaer

Germinal (GERM) Tokenomics

At forstå tokenomics for Germinal (GERM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GERM Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Germinal (GERM)

Hvor meget er Germinal (GERM) værd i dag?
Den direkte GERM pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GERM til USD pris?
Den aktuelle pris på GERMtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Germinal?
Markedsværdien for GERM er $ 8.51K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GERM?
Den cirkulerende forsyning af GERM er 999.02M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GERM?
GERM opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GERM?
GERM så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for GERM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GERM er -- USD.
Bliver GERM højere i år?
GERM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GERM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.