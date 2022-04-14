GeoDB (GEO) Tokenomics Få vigtig indsigt i GeoDB (GEO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GeoDB (GEO) Information Geo token is a reward token of the official apps built on top of the Odin Protocol, such as the Wallace wallet. By using these apps and sharing your data, you can earn Geo tokens as a reward. These tokens can then be used to access advanced features on the Wallace wallet or can be used to buy data from the Odin Protocol's ecosystem by other companies and dApps. As more data is shared, it will be fed into AI and ML systems, allowing for better analysis and decision-making. Plus, users earn tokens anonymously. Officiel hjemmeside: https://thedataverse.io/ Hvidbog: https://odinprotocol.io/docs/odin-whitepaper.pdf Køb GEO nu!

GeoDB (GEO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GeoDB (GEO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.53K $ 32.53K $ 32.53K Samlet udbud $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Cirkulerende forsyning $ 177.40M $ 177.40M $ 177.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 64.17K $ 64.17K $ 64.17K Alle tiders Høj: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018334 $ 0.00018334 $ 0.00018334 Få mere at vide om GeoDB (GEO) pris

GeoDB (GEO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GeoDB (GEO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GEO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GEO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GEO's tokenomics, kan du udforske GEO tokens live-pris!

