GENZAI by Virtuals (GENZAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i GENZAI by Virtuals (GENZAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Information GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space. Officiel hjemmeside: https://genzai.wtf Hvidbog: https://docs.genzai.wtf/ Køb GENZAI nu!

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GENZAI by Virtuals (GENZAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.54K $ 24.54K $ 24.54K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.26K $ 27.26K $ 27.26K Alle tiders Høj: $ 0.00112793 $ 0.00112793 $ 0.00112793 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GENZAI by Virtuals (GENZAI) pris

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GENZAI by Virtuals (GENZAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GENZAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GENZAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GENZAI's tokenomics, kan du udforske GENZAI tokens live-pris!

GENZAI Prisprediktion Vil du vide, hvor GENZAI måske er på vej hen? Vores GENZAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GENZAI Tokens prisprediktion nu!

