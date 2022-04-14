Genopets KI (KI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Genopets KI (KI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Genopets KI (KI) Information Officiel hjemmeside: https://ki.genopets.me/launch Køb KI nu!

Genopets KI (KI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Genopets KI (KI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 Samlet udbud $ 59.95M Cirkulerende forsyning $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.52K Alle tiders Høj: $ 0.404276 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022552

Genopets KI (KI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Genopets KI (KI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KI's tokenomics, kan du udforske KI tokens live-pris!

