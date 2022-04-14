GenomesDAO GENE ($GENE) Tokenomics Få vigtig indsigt i GenomesDAO GENE ($GENE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GenomesDAO GENE ($GENE) Information We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVS-ES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest user-owned genomic data bank to secure the future of personalised medicine. GENE is a deflationary utility token that pharmaceutical companies and research organisations use to offer users for querying their data. Genomes.io brokers the queries and it is up to individuals whether they want to approve this query. GENE is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain. Data buyers eg. Pharmaceutical companies and Research organisations will be able to set the price that they offer folks for each query. This will be translated into GENE tokens for costeffectiveness. This is why the tokens have value. Officiel hjemmeside: https://genomes.io/ Køb $GENE nu!

GenomesDAO GENE ($GENE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GenomesDAO GENE ($GENE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.80K $ 36.80K $ 36.80K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 270.85M $ 270.85M $ 270.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 135.87K $ 135.87K $ 135.87K Alle tiders Høj: $ 0.04076945 $ 0.04076945 $ 0.04076945 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013587 $ 0.00013587 $ 0.00013587 Få mere at vide om GenomesDAO GENE ($GENE) pris

GenomesDAO GENE ($GENE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GenomesDAO GENE ($GENE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $GENE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $GENE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $GENE's tokenomics, kan du udforske $GENE tokens live-pris!

$GENE Prisprediktion Vil du vide, hvor $GENE måske er på vej hen? Vores $GENE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $GENE Tokens prisprediktion nu!

