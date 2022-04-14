Genius Yield (GENS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Genius Yield (GENS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Genius Yield (GENS) Information While DeFi provides many investment opportunities, managing capital is both complex and time-consuming. Due to thousands of tokens and liquidity pools, even intermediate and experienced users might not utilize investment opportunities to the full extent. What is even more confusing, DEXs and yield optimizers usually function as separate products, which limits yield optimization opportunities and negatively impacts user experience Genius Yield is an answer to all of those concerns. Genius Yield is the all-in-one DeFi platform, that combines concentrated liquidity DEX (“Genius DEX”) with an automated yield optimizer (“Smart Liquidity Vault”), built from the ground up to fully benefit from Cardano’s EUTxO-based ledger which would be accessible both to beginners and seasoned traders. Genius DEX doesn't utilize constant product formula, therefore it's the first Cardano DEX that effectively eliminates impermanent loss. Genius Yield minimizes risk and maximizes profits in an intuitive, hassle-free way. Officiel hjemmeside: https://www.geniusyield.co/ Hvidbog: https://docs.geniusyield.co/ Køb GENS nu!

Genius Yield (GENS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Genius Yield (GENS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Alle tiders Høj: $ 0.629727 $ 0.629727 $ 0.629727 Alle tiders Lav: $ 0.0074493 $ 0.0074493 $ 0.0074493 Nuværende pris: $ 0.01199422 $ 0.01199422 $ 0.01199422 Få mere at vide om Genius Yield (GENS) pris

Genius Yield (GENS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Genius Yield (GENS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GENS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GENS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GENS's tokenomics, kan du udforske GENS tokens live-pris!

