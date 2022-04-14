Genius X (GENSX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Genius X (GENSX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Genius X (GENSX) Information BLOCKCHAIN AGNOSTIC ACCELERATOR & LAUNCHPAD (1) To projects, we are the only evergreen accelerator (always open and running and not dependent on shareholders/sponsors), with a 100% customized acceleration services - no fixed-term/3-month group activities with a demo day that does not consider each project's own problem and challenge. Our engagement is typically long-term: we don't believe you can offer a project a lot of support within 3 months. Venture building takes time - a year or more, we are always there to make sure we do everything for projects at the right point of time. (2) To communities, we are the only tokenized accelerator, where we involve community in the venture building business and share with community the value and revenue generated at Genius X, through our GENSX tokens. Other accelerators are centralized / owned by institutions and do not involve community. Our team started building another DeFi protocol before launching Genius X. During their entrepreneurship journey, they gained a lot of valuable experience and learned some lessons, and they already realized a huge lack of truly value-adding support for Web3 founders to build their project. Therefore, we decided to launch Genius X to contribute to the Web3 venture building ecosystem by providing a unique, and really value-adding accelerator product. We have a current pipeline of projects for onboarding to Genius X, and we expect to onboard several of them in the rest of 2023. GENSX token has a very unique utility and value driver. According to Genius X's business model, it will earn tokens of many projects that it will accelerate, as well as fees from helping those projects raise funds and host IDOs (on the launchpad). 20% of all these earnings will be distributed to GENSX stakers. Officiel hjemmeside: https://www.genius-x.co/ Hvidbog: https://genius-x.gitbook.io/genius-x-whitepaper-v.-0.1/introduction/about-genius-x Køb GENSX nu!

Genius X (GENSX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Genius X (GENSX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 100.60K $ 100.60K $ 100.60K Alle tiders Høj: $ 0.02689429 $ 0.02689429 $ 0.02689429 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001006 $ 0.0001006 $ 0.0001006 Få mere at vide om Genius X (GENSX) pris

Genius X (GENSX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Genius X (GENSX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GENSX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GENSX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GENSX's tokenomics, kan du udforske GENSX tokens live-pris!

GENSX Prisprediktion Vil du vide, hvor GENSX måske er på vej hen? Vores GENSX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GENSX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!