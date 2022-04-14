Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Genesis Worlds (GENESIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Genesis Worlds (GENESIS) Information Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game. Officiel hjemmeside: https://genesis.game/ Køb GENESIS nu!

Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Genesis Worlds (GENESIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 77.49K $ 77.49K $ 77.49K Samlet udbud $ 220.88M $ 220.88M $ 220.88M Cirkulerende forsyning $ 220.88M $ 220.88M $ 220.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 77.49K $ 77.49K $ 77.49K Alle tiders Høj: $ 0.485444 $ 0.485444 $ 0.485444 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00035292 $ 0.00035292 $ 0.00035292 Få mere at vide om Genesis Worlds (GENESIS) pris

Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Genesis Worlds (GENESIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GENESIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GENESIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GENESIS's tokenomics, kan du udforske GENESIS tokens live-pris!

