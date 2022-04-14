Generative Market eXplorer (AIGMX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Generative Market eXplorer (AIGMX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Generative Market eXplorer (AIGMX) Information Generative Market eXplorer (AIGMX) is an AI-driven agent providing real-time signals and analysis of high-volume traders' on-chain perpetual trading activities, significantly impacting market trends. It empowers users to make informed decisions, anticipate market shifts, and achieve financial goals. AIGMX aims to be the leading AI platform for decentralized trading signals and insights across various exchanges.

Generative Market eXplorer (AIGMX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Generative Market eXplorer (AIGMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 148.58K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 970.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 153.18K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015318

Generative Market eXplorer (AIGMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Generative Market eXplorer (AIGMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIGMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIGMX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIGMX's tokenomics, kan du udforske AIGMX tokens live-pris!

AIGMX Prisprediktion Vil du vide, hvor AIGMX måske er på vej hen? Vores AIGMX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIGMX Tokens prisprediktion nu!

