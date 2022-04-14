Generate Endless Money (GEM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Generate Endless Money (GEM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Generate Endless Money (GEM) Information Gem is a pioneering Solana-based reward token that stands out with its ultra-fast 20-second payout cycle, delivering consistent rewards to holders simply for holding. Backed by a solid team and boasting over two months of stable performance, Gem is redefining passive income on Solana. Its innovative mechanism and strong community support ensure reliability and growth potential, making it a true gem in the blockchain space. Officiel hjemmeside: https://gemonsol.site Køb GEM nu!

Generate Endless Money (GEM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Generate Endless Money (GEM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 893.39K $ 893.39K $ 893.39K Samlet udbud $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Cirkulerende forsyning $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 893.39K $ 893.39K $ 893.39K Alle tiders Høj: $ 0.00229302 $ 0.00229302 $ 0.00229302 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00089324 $ 0.00089324 $ 0.00089324 Få mere at vide om Generate Endless Money (GEM) pris

Generate Endless Money (GEM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Generate Endless Money (GEM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GEM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GEM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GEM's tokenomics, kan du udforske GEM tokens live-pris!

GEM Prisprediktion Vil du vide, hvor GEM måske er på vej hen? Vores GEM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GEM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!