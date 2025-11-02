UdvekslingDEX+
Den direkte General Impressions pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid GEN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GEN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte General Impressions pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid GEN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GEN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GEN

GEN Prisinfo

Hvad er GEN

GEN Officiel hjemmeside

GEN Tokenomics

GEN Prisprognose

General Impressions Logo

General Impressions Pris (GEN)

Ikke noteret

1 GEN til USD direkte pris:

--
----
+3.60%1D
mexc
USD
General Impressions (GEN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:40:53 (UTC+8)

General Impressions (GEN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.060835
$ 0.060835$ 0.060835

$ 0
$ 0$ 0

+0.74%

+3.65%

-3.74%

-3.74%

General Impressions (GEN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GEN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GENs højeste pris nogensinde er $ 0.060835, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GEN har ændret sig med +0.74% i løbet af den sidste time, +3.65% i løbet af 24 timer og -3.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

General Impressions (GEN) Markedsinformation

$ 10.86K
$ 10.86K$ 10.86K

--
----

$ 10.86K
$ 10.86K$ 10.86K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på General Impressions er $ 10.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GEN er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.86K.

General Impressions (GEN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af General Impressions til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af General Impressions til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af General Impressions til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af General Impressions til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+3.65%
30 dage$ 0-99.14%
60 dage$ 0-99.96%
90 dage$ 0--

Hvad er General Impressions (GEN)

General Impressions (GI) is a decentralized execution framework designed to support the emergence of Agentic AI—systems composed of autonomous software agents that can persist over time, coordinate with other agents, and adapt their behavior as they learn. Unlike traditional AI tools such as Manus, which executes discrete tasks without memory, or n8n, which automates workflows through static rule-based logic, GI provides a fully programmable runtime for long-lived, composable, and self-evolving agents. It does this through Glint, an open-source engine written in Rust, where agents are not stateless scripts but autonomous processes capable of maintaining state onchain, coordinating with other agents via native protocols, and dynamically updating their logic mid-execution. This enables a new kind of software behavior: not one-off responses, but ongoing loops of perception, memory, reasoning, and action—functionally similar to operating systems for agents.

Rust plays a central role in GI’s design. The language’s memory safety guarantees, concurrency model, and strict lifecycle control provide the stability and performance necessary for running agents over long time horizons. GI’s architecture embraces modularity at its core: agent logic is structured as a graph, where nodes represent functional modules and edges encode control and data flows. These modules are designed to be reused and recombined, allowing developers to build complex systems from simple, interoperable components. This makes GI fundamentally different from orchestration frameworks like LangChain or AutoGen, which focus on chaining prompts or managing tools, but lack persistence, runtime coordination, or any notion of lifecycle-aware agents.

What distinguishes GI is its ability to solve the “agentic trilemma”—the challenge of building agents that are at once flexible, general-purpose, and reusable. In legacy systems, agents either reset between runs (as with Manus), or rely on external, human-managed logic (as with n8n). In GI, agents can learn and change, coordinate natively, and persist their knowledge across context switches. These capabilities are not theoretical; GI has validated them in production through its Telegram Swarm, a network of agents operating across over 330,000 Telegram groups. These agents continuously scan messages, classify sentiment, track influencer dynamics, and autonomously take actions such as posting or triggering downstream systems—demonstrating the scalability and effectiveness of GI’s runtime.

More broadly, GI addresses a critical missing layer in the AI and crypto ecosystem. While many current projects focus on agent frontends, tooling layers, or token marketplaces, GI focuses on execution—the substrate on which all agent behavior runs. Just as Ethereum became the default environment for decentralized applications by solving composable, trustless execution for contracts, GI aspires to be the default runtime for autonomous agents. It is designed for a world in which software agents will increasingly operate without constant human supervision—researching, trading, moderating, governing, and negotiating in dynamic environments. In that world, the ability to persist, coordinate, and evolve will no longer be optional; it will be foundational. GI is building the infrastructure for that world.

General Impressions (GEN) Ressource

Officiel hjemmeside

General Impressions Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil General Impressions (GEN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine General Impressions (GEN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for General Impressions.

Tjek General Impressions prisprediktion nu!

GEN til lokale valutaer

General Impressions (GEN) Tokenomics

At forstå tokenomics for General Impressions (GEN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GEN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om General Impressions (GEN)

Hvor meget er General Impressions (GEN) værd i dag?
Den direkte GEN pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GEN til USD pris?
Den aktuelle pris på GENtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af General Impressions?
Markedsværdien for GEN er $ 10.86K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GEN?
Den cirkulerende forsyning af GEN er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GEN?
GEN opnåede en ATH-pris på 0.060835 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GEN?
GEN så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for GEN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GEN er -- USD.
Bliver GEN højere i år?
GEN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GEN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:40:53 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

