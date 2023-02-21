Generaitiv (GAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Generaitiv (GAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Generaitiv (GAI) Information Generaitiv is a community-driven Artificial Intelligence (AI) platform built to empower AI contributors. With community built open source AI Models, users can generate AI visual art and list it as an NFT in seconds. The problem with current AI generative platforms is a credit system paid in fiat. Typically those credits are locked into a single ecosystem without interoperability. $GAI is a utility token to power the platform, and exchange for compute time. Stakers on the network will be compensated to validate compute tasks. Alternative Open Source AI projects do not properly compensate AI model creators. The AI models that are available are community built, and an entire ecosystem has been built around incentivizing an open and free AI. Royalties on AI visual art sales will be paid out immediately, and a portion of fees on sales will be sent to the original AI model creators. The value chain of a traditional NFT marketplace is Collector -> Artist, with Generaitiv the ecosystem will compensate Collector > Artist > AI Model Creator. Both Technical Founders have an extensive background in AI, 2014 launched a physical autonomous robot which included a chatbot which received nationwide attention, and computer vision / AI in production use around the world in enterprise applications. Both founders have also provided development services in the web3 space from DeFi to NFT platforms. Generaitiv was launched February 14th, 2023 as a vision to ensure that AI remains open source, and not behind controlled centralized, walled gardens owned by large corporations. Our platform went live as of February 21st, 2023 Generaitiv is developing a decentralized protocol, and crowd sourced network of AI compute requests. Additional platform support of synthetic media, videos, chat, music generation is also planned. Officiel hjemmeside: https://generaitiv.xyz/ Køb GAI nu!

Generaitiv (GAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Generaitiv (GAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 222.57K $ 222.57K $ 222.57K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 7.52M $ 7.52M $ 7.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 295.93K $ 295.93K $ 295.93K Alle tiders Høj: $ 0.891162 $ 0.891162 $ 0.891162 Alle tiders Lav: $ 0.01526554 $ 0.01526554 $ 0.01526554 Nuværende pris: $ 0.02959287 $ 0.02959287 $ 0.02959287 Få mere at vide om Generaitiv (GAI) pris

Generaitiv (GAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Generaitiv (GAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAI's tokenomics, kan du udforske GAI tokens live-pris!

