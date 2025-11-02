GeneAlpha (GA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.087988$ 0.087988 $ 0.087988 Laveste pris $ 0.00909004$ 0.00909004 $ 0.00909004 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -14.17% Prisændring (7D) -14.17%

GeneAlpha (GA) realtidsprisen er $0.0094599. I løbet af de sidste 24 timer har GA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GAs højeste pris nogensinde er $ 0.087988, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00909004.

Når det gælder kortsigtet performance, GA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -14.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GeneAlpha (GA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 54.87K$ 54.87K $ 54.87K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 94.60K$ 94.60K $ 94.60K Cirkulationsforsyning 5.80M 5.80M 5.80M Samlet Udbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på GeneAlpha er $ 54.87K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GA er 5.80M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 94.60K.