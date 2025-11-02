GEI BEAR (GEI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00300958 24H høj $ 0.00304164 All Time High $ 0.00821529 Laveste pris $ 0.00139935 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.18% Prisændring (7D) -22.62%

GEI BEAR (GEI) realtidsprisen er $0.00304164. I løbet af de sidste 24 timer har GEI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00300958 og et højdepunkt på $ 0.00304164, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GEIs højeste pris nogensinde er $ 0.00821529, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00139935.

Når det gælder kortsigtet performance, GEI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.18% i løbet af 24 timer og -22.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GEI BEAR (GEI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 211.15K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 211.15K Cirkulationsforsyning 69.42M Samlet Udbud 69,420,539.8469265

Den nuværende markedsværdi på GEI BEAR er $ 211.15K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GEI er 69.42M, med et samlet udbud på 69420539.8469265. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 211.15K.