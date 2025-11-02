UdvekslingDEX+
Den direkte GEI BEAR pris i dag er 0.00304164 USD. Følg med i realtid GEI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GEI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GEI

GEI Prisinfo

Hvad er GEI

GEI Officiel hjemmeside

GEI Tokenomics

GEI Prisprognose

GEI BEAR Pris (GEI)

1 GEI til USD direkte pris:

$0.00304164
+0.10%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
GEI BEAR (GEI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:40:24 (UTC+8)

GEI BEAR (GEI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00300958
24H lav
$ 0.00304164
24H høj

$ 0.00300958
$ 0.00304164
$ 0.00821529
$ 0.00139935
+0.18%

-22.62%

-22.62%

GEI BEAR (GEI) realtidsprisen er $0.00304164. I løbet af de sidste 24 timer har GEI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00300958 og et højdepunkt på $ 0.00304164, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GEIs højeste pris nogensinde er $ 0.00821529, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00139935.

Når det gælder kortsigtet performance, GEI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.18% i løbet af 24 timer og -22.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GEI BEAR (GEI) Markedsinformation

$ 211.15K
--
$ 211.15K
69.42M
69,420,539.8469265
Den nuværende markedsværdi på GEI BEAR er $ 211.15K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GEI er 69.42M, med et samlet udbud på 69420539.8469265. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 211.15K.

GEI BEAR (GEI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af GEI BEAR til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af GEI BEAR til USD $ +0.0008589220.
I de sidste 60 dage var prisændringen af GEI BEAR til USD $ +0.0010074416.
I de sidste 90 dage var prisændringen af GEI BEAR til USD $ -0.001170406178148139.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.18%
30 dage$ +0.0008589220+28.24%
60 dage$ +0.0010074416+33.12%
90 dage$ -0.001170406178148139-27.78%

Hvad er GEI BEAR (GEI)

GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.

GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.

The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.

Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.

The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.

Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.

Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

GEI BEAR (GEI) Ressource

Officiel hjemmeside

GEI BEAR Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil GEI BEAR (GEI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine GEI BEAR (GEI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for GEI BEAR.

Tjek GEI BEAR prisprediktion nu!

GEI til lokale valutaer

GEI BEAR (GEI) Tokenomics

At forstå tokenomics for GEI BEAR (GEI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GEI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om GEI BEAR (GEI)

Hvor meget er GEI BEAR (GEI) værd i dag?
Den direkte GEI pris i USD er 0.00304164 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GEI til USD pris?
Den aktuelle pris på GEItil USD er $ 0.00304164. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af GEI BEAR?
Markedsværdien for GEI er $ 211.15K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GEI?
Den cirkulerende forsyning af GEI er 69.42M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GEI?
GEI opnåede en ATH-pris på 0.00821529 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GEI?
GEI så en ATL-pris på 0.00139935 USD.
Hvad er handelsvolumen for GEI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GEI er -- USD.
Bliver GEI højere i år?
GEI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GEI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:40:24 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

