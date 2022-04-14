Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gegagedigedagedago (NUGGET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gegagedigedagedago (NUGGET) Information Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity. At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide. Officiel hjemmeside: https://nuggetsolana.xyz/ Køb NUGGET nu!

Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gegagedigedagedago (NUGGET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.60K Samlet udbud $ 999.91M Cirkulerende forsyning $ 999.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.60K Alle tiders Høj: $ 0.00937674 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gegagedigedagedago (NUGGET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NUGGET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NUGGET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NUGGET's tokenomics, kan du udforske NUGGET tokens live-pris!

