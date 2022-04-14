Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomics
Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity.
At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide.
Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gegagedigedagedago (NUGGET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Gegagedigedagedago (NUGGET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal NUGGET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange NUGGET tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår NUGGET's tokenomics, kan du udforske NUGGET tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.