Geez PNutz (PNUTZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.243584 $ 0.243584 $ 0.243584 24H lav $ 0.261332 $ 0.261332 $ 0.261332 24H høj 24H lav $ 0.243584$ 0.243584 $ 0.243584 24H høj $ 0.261332$ 0.261332 $ 0.261332 All Time High $ 0.674176$ 0.674176 $ 0.674176 Laveste pris $ 0.129475$ 0.129475 $ 0.129475 Prisændring (1H) -0.85% Prisændring (1D) +2.28% Prisændring (7D) -22.25% Prisændring (7D) -22.25%

Geez PNutz (PNUTZ) realtidsprisen er $0.255292. I løbet af de sidste 24 timer har PNUTZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.243584 og et højdepunkt på $ 0.261332, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PNUTZs højeste pris nogensinde er $ 0.674176, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.129475.

Når det gælder kortsigtet performance, PNUTZ har ændret sig med -0.85% i løbet af den sidste time, +2.28% i løbet af 24 timer og -22.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Geez PNutz (PNUTZ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 106.65K$ 106.65K $ 106.65K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 106.65K$ 106.65K $ 106.65K Cirkulationsforsyning 414.00K 414.00K 414.00K Samlet Udbud 414,000.0 414,000.0 414,000.0

Den nuværende markedsværdi på Geez PNutz er $ 106.65K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PNUTZ er 414.00K, med et samlet udbud på 414000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 106.65K.