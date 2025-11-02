UdvekslingDEX+
Den direkte Geez PNutz pris i dag er 0.255292 USD. Følg med i realtid PNUTZ til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PNUTZ prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PNUTZ

PNUTZ Prisinfo

Hvad er PNUTZ

PNUTZ Whitepaper

PNUTZ Officiel hjemmeside

PNUTZ Tokenomics

PNUTZ Prisprognose

Geez PNutz Logo

Geez PNutz Pris (PNUTZ)

Ikke noteret

1 PNUTZ til USD direkte pris:

$0.255292
+2.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
Geez PNutz (PNUTZ) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:40:17 (UTC+8)

Geez PNutz (PNUTZ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.243584
24H lav
$ 0.261332
24H høj

$ 0.243584
$ 0.261332
$ 0.674176
$ 0.129475
-0.85%

+2.28%

-22.25%

-22.25%

Geez PNutz (PNUTZ) realtidsprisen er $0.255292. I løbet af de sidste 24 timer har PNUTZ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.243584 og et højdepunkt på $ 0.261332, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PNUTZs højeste pris nogensinde er $ 0.674176, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.129475.

Når det gælder kortsigtet performance, PNUTZ har ændret sig med -0.85% i løbet af den sidste time, +2.28% i løbet af 24 timer og -22.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Geez PNutz (PNUTZ) Markedsinformation

$ 106.65K
--
$ 106.65K
414.00K
414,000.0
Den nuværende markedsværdi på Geez PNutz er $ 106.65K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PNUTZ er 414.00K, med et samlet udbud på 414000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 106.65K.

Geez PNutz (PNUTZ) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Geez PNutz til USD $ +0.00568147.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Geez PNutz til USD $ -0.0929551104.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Geez PNutz til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Geez PNutz til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00568147+2.28%
30 dage$ -0.0929551104-36.41%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Geez PNutz (PNUTZ)

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

Geez PNutz (PNUTZ) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Geez PNutz Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Geez PNutz (PNUTZ) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Geez PNutz (PNUTZ) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Geez PNutz.

Tjek Geez PNutz prisprediktion nu!

PNUTZ til lokale valutaer

Geez PNutz (PNUTZ) Tokenomics

At forstå tokenomics for Geez PNutz (PNUTZ) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PNUTZ Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Geez PNutz (PNUTZ)

Hvor meget er Geez PNutz (PNUTZ) værd i dag?
Den direkte PNUTZ pris i USD er 0.255292 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PNUTZ til USD pris?
Den aktuelle pris på PNUTZtil USD er $ 0.255292. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Geez PNutz?
Markedsværdien for PNUTZ er $ 106.65K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PNUTZ?
Den cirkulerende forsyning af PNUTZ er 414.00K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PNUTZ?
PNUTZ opnåede en ATH-pris på 0.674176 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PNUTZ?
PNUTZ så en ATL-pris på 0.129475 USD.
Hvad er handelsvolumen for PNUTZ?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PNUTZ er -- USD.
Bliver PNUTZ højere i år?
PNUTZ kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PNUTZ prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Geez PNutz (PNUTZ) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

