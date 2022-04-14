Gecky (GECKY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gecky (GECKY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gecky (GECKY) Information Gecky is a community-led Meme coin originating from an anthropomorphic Gecko character based on the comic book «The Night Riders» by acclaimed artist and illustrator Matt Furie, published in 2012. Gecky makes another appearance in Furie's book «Mindviscosity» later that same year. Over the time, Gecky has evolved into his own unique character and is now developing an Evergreen Meme platform and also supporting Drivers Development program with own “Gecky” Formula 4 cars doing laps across major racing circuits. Officiel hjemmeside: https://www.gecky.meme/ Køb GECKY nu!

Gecky (GECKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gecky (GECKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.49K $ 35.49K $ 35.49K Samlet udbud $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Cirkulerende forsyning $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.49K $ 35.49K $ 35.49K Alle tiders Høj: $ 0.01823489 $ 0.01823489 $ 0.01823489 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00051125 $ 0.00051125 $ 0.00051125 Få mere at vide om Gecky (GECKY) pris

Gecky (GECKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gecky (GECKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GECKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GECKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GECKY's tokenomics, kan du udforske GECKY tokens live-pris!

GECKY Prisprediktion Vil du vide, hvor GECKY måske er på vej hen? Vores GECKY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GECKY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!