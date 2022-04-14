GBTC6900 (GBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i GBTC6900 (GBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GBTC6900 (GBTC) Information Officiel hjemmeside: https://gbtc6900.vip/ Køb GBTC nu!

GBTC6900 (GBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GBTC6900 (GBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.89K $ 12.89K $ 12.89K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.89K $ 12.89K $ 12.89K Alle tiders Høj: $ 0.00404111 $ 0.00404111 $ 0.00404111 Alle tiders Lav: $ 0.00003895 $ 0.00003895 $ 0.00003895 Nuværende pris: $ 0.00012894 $ 0.00012894 $ 0.00012894 Få mere at vide om GBTC6900 (GBTC) pris

GBTC6900 (GBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GBTC6900 (GBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GBTC's tokenomics, kan du udforske GBTC tokens live-pris!

