GATSBY (GATSBY) Information Gatsby offers an advanced on-chain research and analysis suite, using AI to provide real-time insights and in-depth market data. Traders can leverage smart analytics, backtesting tools, and automated strategies to quickly identify trends, track big players, and evaluate projects. With features like whale monitoring, trending token lists, and customizable alerts, Gatsby streamlines on-chain research, enabling confident, data-driven decisions. This suite is designed for users to extract alpha effortlessly by turning raw blockchain data into actionable insights. Officiel hjemmeside: https://gatsby.fi/ Hvidbog: https://gatsby.fi/whitepaper.pdf Køb GATSBY nu!

GATSBY (GATSBY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GATSBY (GATSBY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 57.60M $ 57.60M $ 57.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.82M $ 6.82M $ 6.82M Alle tiders Høj: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Alle tiders Lav: $ 0.063143 $ 0.063143 $ 0.063143 Nuværende pris: $ 0.068209 $ 0.068209 $ 0.068209 Få mere at vide om GATSBY (GATSBY) pris

GATSBY (GATSBY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GATSBY (GATSBY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GATSBY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GATSBY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GATSBY's tokenomics, kan du udforske GATSBY tokens live-pris!

