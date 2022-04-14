Gatsby Inu (GATSBY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gatsby Inu (GATSBY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gatsby Inu (GATSBY) Information Gatsby Inu is a fun token on the Solana blockchain. $GATSBY was created to honor Gatsby Musk who is one of Elon Musk's family dogs. Gatsby Inu is a community focused project about working together, having fun, and making memes. As a community driven project, the Gatsby community is this project's biggest asset. Gatsby Inu is not only for crypto lovers. It is for dog lovers, Elon fans, and more. Gatsby Inu is for everyone! Officiel hjemmeside: https://gatsby-inu.com/ Køb GATSBY nu!

Gatsby Inu (GATSBY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gatsby Inu (GATSBY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.25K $ 3.25K $ 3.25K Samlet udbud $ 983.47M $ 983.47M $ 983.47M Cirkulerende forsyning $ 983.47M $ 983.47M $ 983.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.25K $ 3.25K $ 3.25K Alle tiders Høj: $ 0.00141225 $ 0.00141225 $ 0.00141225 Alle tiders Lav: $ 0.00000325 $ 0.00000325 $ 0.00000325 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Gatsby Inu (GATSBY) pris

Gatsby Inu (GATSBY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gatsby Inu (GATSBY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GATSBY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GATSBY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GATSBY's tokenomics, kan du udforske GATSBY tokens live-pris!

