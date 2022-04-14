GATOR GROUP (GATOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i GATOR GROUP (GATOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GATOR GROUP (GATOR) Information $GATOR is a meme-coin based project committed to building a strong, exciting, and trusting community while working towards broader utility and innovation on the Cardano blockchain. We have been working on app development prior to the launch, and based on the success of this project, will be able to proceed with finalizing the requirements necessary to launching them on the chain. Cardano is an overlooked blockchain, where it needs more developers building on it - and the community has blessed us with a chance to do so. Officiel hjemmeside: https://www.g8r.fun Køb GATOR nu!

GATOR GROUP (GATOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GATOR GROUP (GATOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.10K $ 15.10K $ 15.10K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.10K $ 15.10K $ 15.10K Alle tiders Høj: $ 0.00205127 $ 0.00205127 $ 0.00205127 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GATOR GROUP (GATOR) pris

GATOR GROUP (GATOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GATOR GROUP (GATOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GATOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GATOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GATOR's tokenomics, kan du udforske GATOR tokens live-pris!

