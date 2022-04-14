Gary Gonesler (GONESLER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gary Gonesler (GONESLER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gary Gonesler (GONESLER) Information Gary Gonesler is here to shake up the meme coin world. Unlike the countless Inu clones flooding the market, $GONESLER brings a fresh take, paying homage to the anticipated departure of Gary Gensler. Launched as a true community-driven project, $GONESLER came into existence stealthily, with no presale, zero taxes, and liquidity burned to protect the community. COMMUNITY TAKE OVER! The original developer burned their tokens, transferring full control to the community, now led by GonslerCTO. With the contract renounced and no formal roadmap, $GONESLER is powered purely by meme energy and community support. This coin is for the people, by the people—forever. Let $GONESLER lead the way in making meme coins great again. Officiel hjemmeside: https://www.garygonesler.com/ Køb GONESLER nu!

Gary Gonesler (GONESLER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gary Gonesler (GONESLER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.04K $ 31.04K $ 31.04K Samlet udbud $ 964.45M $ 964.45M $ 964.45M Cirkulerende forsyning $ 964.45M $ 964.45M $ 964.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.04K $ 31.04K $ 31.04K Alle tiders Høj: $ 0.00471258 $ 0.00471258 $ 0.00471258 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Gary Gonesler (GONESLER) pris

Gary Gonesler (GONESLER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gary Gonesler (GONESLER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GONESLER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GONESLER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GONESLER's tokenomics, kan du udforske GONESLER tokens live-pris!

