GarudaX (GRDX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00402259 - $ 0.00417377
24H lav $ 0.00402259
24H høj $ 0.00417377
All Time High $ 0.00593594
Laveste pris $ 0.00183371
Prisændring (1H) +0.82%
Prisændring (1D) +3.03%
Prisændring (7D) -11.28%

GarudaX (GRDX) realtidsprisen er $0.00416414. I løbet af de sidste 24 timer har GRDX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00402259 og et højdepunkt på $ 0.00417377, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GRDXs højeste pris nogensinde er $ 0.00593594, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00183371.

Når det gælder kortsigtet performance, GRDX har ændret sig med +0.82% i løbet af den sidste time, +3.03% i løbet af 24 timer og -11.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GarudaX (GRDX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 179.28K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 396.97K
Cirkulationsforsyning 43.05M
Samlet Udbud 95,329,657.0

Den nuværende markedsværdi på GarudaX er $ 179.28K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GRDX er 43.05M, med et samlet udbud på 95329657.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 396.97K.