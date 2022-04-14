Garlicoin (GRLC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Garlicoin (GRLC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Garlicoin (GRLC) Information Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community. Officiel hjemmeside: https://garlicoin.io/ Køb GRLC nu!

Garlicoin (GRLC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Garlicoin (GRLC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Samlet udbud $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Cirkulerende forsyning $ 68.79M $ 68.79M $ 68.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Alle tiders Høj: $ 0.583403 $ 0.583403 $ 0.583403 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.02416225 $ 0.02416225 $ 0.02416225 Få mere at vide om Garlicoin (GRLC) pris

Garlicoin (GRLC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Garlicoin (GRLC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRLC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRLC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRLC's tokenomics, kan du udforske GRLC tokens live-pris!

GRLC Prisprediktion Vil du vide, hvor GRLC måske er på vej hen? Vores GRLC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GRLC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!