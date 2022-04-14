GAMING (GAMING) Tokenomics Få vigtig indsigt i GAMING (GAMING), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GAMING (GAMING) Information The project is here to unite the gaming and crypto community into one ! With real gaming competitions, cross playing between xbox and ps5, we will bring real use case to the token as the participation and rewards will be paid in $GAMING.The Ticker $GAMING gives unlimited possiblities. We already integrated gaming bots into the telegram, it leaves lots of options for content and memes. There isnt another one on Solana. Literally endless possibilities as the ticker is timesless and universal. Officiel hjemmeside: https://gamingonsol.xyz/ Køb GAMING nu!

GAMING (GAMING) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GAMING (GAMING), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.33K $ 12.33K $ 12.33K Samlet udbud $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Cirkulerende forsyning $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.33K $ 12.33K $ 12.33K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GAMING (GAMING) pris

GAMING (GAMING) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GAMING (GAMING) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAMING tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAMING tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAMING's tokenomics, kan du udforske GAMING tokens live-pris!

