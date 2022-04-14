GAMI WORLD (GAMI) Tokenomics Få vigtig indsigt i GAMI WORLD (GAMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GAMI WORLD (GAMI) Information GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto. Officiel hjemmeside: https://gamiworld.io/en Hvidbog: https://gami-world.gitbook.io/gami-world-venture-builder-whitepaper/ Køb GAMI nu!

GAMI WORLD (GAMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GAMI WORLD (GAMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 431.83K $ 431.83K $ 431.83K Samlet udbud $ 131.83M $ 131.83M $ 131.83M Cirkulerende forsyning $ 43.19M $ 43.19M $ 43.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Alle tiders Høj: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 Alle tiders Lav: $ 0.00864062 $ 0.00864062 $ 0.00864062 Nuværende pris: $ 0.00998949 $ 0.00998949 $ 0.00998949 Få mere at vide om GAMI WORLD (GAMI) pris

GAMI WORLD (GAMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GAMI WORLD (GAMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAMI's tokenomics, kan du udforske GAMI tokens live-pris!

